رئيس مجلس حقوق الإنسان يستقبل مساعد وزير الخارجية البحريني

2017-09-19 - 1:44 م

مرآة البحرين: استقبل رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «خواكين مازا مارتيلي»، مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله الدوسري، وذلك على هامش مشاركة الأخير في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وخلال اللقاء استعرض الدوسري مع خواكين مازا مارتيلي "إنجازات البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" وذلك وفق بيان رسمي.

ووفق البيان فإن رئيس مجلس حقوق الإنسان أثنى على "جهود البحرين وتعاونها مبديا تفهمه إلى التحديات التي تواجهها البحرين والمتعلقة بمحاربة الإرهاب وتمويله والتطرف العنيف".