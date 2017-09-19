البحرين: النيابة العامة توجه اتهامات جديدة للحقوقي البارز نبيل رجب

2017-09-19 - 2:32 م

مرآة البحرين (خاص): قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية «بيرد» إن النيابة العامة وجهت اتهامات جديدة للحقوقي البارز، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، على خلفية تغريدات ومنشورات على موقعي تويتر وانستغرام، للتواصل الاجتماعي.

وفي بيان عبر موقعه الالكتروني (الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2017) أوضح المعهد أن التدوينات موضع الاتهام والتي حققت فيها النيابة مع رجب، نشرت بينما كان الأخير قيد الاحتجاز في السجن، مشيرة إلى أنها تعود إلى يناير/كانون الثاني 2017.

وقال مدير المعهد سيد أحمد الوداعي إن الاتهامات الموجهة لرجب "سخيفة نظراً لأن رجب كان محتجزا لدى الشرطة حين نشرت تلك التدوينات بر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "إنهم يعلمون (السلطات) أن رجب لم ينشر تلك التدوينات، لكنهم سيذهبون بعيدا إلى أقصى مدى من أجل إبقائه في السجن بأي طريقة ممكنة" على حد وصفه.

ودعت المنظمة السلطات البحرينية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة لرجب، ووقف مضايقته قضائياً، والإفراج الفوري عنه.