استدعاء الناشطة فريدة غلام للتحقيق غدا
2017-09-19 - 2:55 م
مرآة البحرين: استدعت السلطات الأمنية، عضو اللجنة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، الناشطة فريدة غلام للتحقيق غداً (الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017) لدى النيابة العامة.
ولم تذكر الإحضارية التي تسلمتها غلام، أسباب الاستدعاء، لكن يعتقد أن الأمر يتعلق بتوجيه اتهامات للنشطاء لتبرير فرض حظر السفر بحقهم.
وغلام هي زوجة القيادي البارز في المعارضة إبراهيم شريف، وشاركت سابقاً في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن الوفد الأهلي الخاص بالبحرين.
وتعاقب السلطات النشطاء بفرض حظر السفر عليهم، كي لا يتمكنوا من المشاركة في الفعاليات الدولية، وخصوصا أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وخلال افتتاح الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017)، انتقد المفوض السامي الأمير زيد بن رعد ملاحقة السلطات البحرينية للنشطاء وفرض حظر السفر عليهم.
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