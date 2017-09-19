قطر تشتري 24 طائرة تايفون من بريطانيا

2017-09-19 - 3:11 م

مرآة البحرين (رويترز): وقع وزير الدفاع القطري على خطاب نوايا لشراء 24 طائرة تايفون من مجموعة (بي.إيه.إي سيستمز) البريطانية للصناعات الدفاعية في إجراء قد يثير غضب الدول العربية المقاطعة للدوحة.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر يوم 5 يونيو حزيران وعلقت مسارات النقل الجوي والبحري مع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومركز أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالمنطقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية يوم الأحد إن خطاب النوايا يشمل اعتزام الوزارة شراء 24 طائرة تايفون حديثة بكل معداتها.

وأوضحت الوكالة أن وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية وقع على الاتفاق مع نظيره البريطاني مايكل فالون.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان "سيكون هذا أول عقد دفاعي كبير مع قطر أحد الشركاء الإستراتيجيين للمملكة المتحدة" مضيفة أن المحادثات بشأن الاتفاق استغرقت سنوات.

وأضاف البيان "نأمل أيضا أن يساعد هذا في تعزيز الأمن بالمنطقة عبر كل الحلفاء بالخليج".

والطائرة يوروفايتر تايفون مشروع مشترك بين (بي.إيه.إي) وإيرباص الفرنسية وشركة ليوناردو الإيطالية التي كانت تعرف من قبل باسم فنميكانيكا ويوفر 40 آلاف وظيفة تقريبا في بريطانيا.

ولم يقدم أي من البيانين معلومات عن تكلفة الصفقة. وكانت الشركة البريطانية اتفقت في العام 2014 على بيع السعودية 72 طائرة تايفون في صفقة بقيمة 4.43 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار).

كان فالون قال يوم السبت في لندن إن الحكومة البريطانية ستساعد (بي.إيه.إي سيستمز) في بيع المزيد من طائرات تايفون بعقود حكومية.

وتلقت الشركة عددا قليلا من الطلبيات على شراء تايفون العام الجاري مقارنة بالطائرة المنافسة رافال التي تنتجها داسو الفرنسية التي أبرمت اتفاقات مع مصر وقطر.

ووقعت قطر أيضا على صفقة في يونيو/حزيران لشراء طائرات إف-15 من شركة بوينج الأمريكية مقابل 12 مليار دولار وأبرمت صفقة بخمسة مليارات يورو (6 مليارات دولار) مع إيطاليا لشراء سبع سفن حربية.