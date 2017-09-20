2017-09-20 - 12:56 م

مرآة البحرين: استقبل قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل Joseph Votel لبحث قضايات التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.

ووفق وكالة أنباء البحرين فإن الطرفان استعرضا "علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البحرين والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".