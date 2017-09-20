غدا الخميس عطلة رأس السنة الهجرية

2017-09-20 - 1:10 م

مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة تعميم بشأن ؤأول السنة الهجرية 1439.

وجاء في التعميم: بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1439 هـ، تُعطل وزارات المملكة وإداراتها ومؤسساتها العامة يوم الخميس الأول من شهر محرم 1439 هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر سبتمبر 2017.