الوطنية للحقوق تقول إنها تتابع قضية فصل 27 بحرينيا من العاملين في الخطوط الجوية القطرية

2017-09-20 - 1:14 م

مرآة البحرين: قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين إنها تتابع قضية فصل 27 بحرينيا من العاملين في الخطوط الجوية القطرية.

وفي بيان لها حثت المؤسسة الحكومية "جميع الجهات ذات الصلة وخاصة الخطوط الجوية القطرية - المملوكة للحكومة القطرية - لاحترام حق العمل، وذلك انطلاقاً من المبادئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان".