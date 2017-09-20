الشاب علاء خلف الضحية الـ 17 لمرضى السكلر خلال العام الجاري

2017-09-20 - 1:16 م

مرآة البحرين: توفي الشاب علاء مهدي خلف (38 عاما) من منطقة البلاد القديم أمس (الثلاثاء) بعد معاناة طويلة مع مرض السكلر.

وأوضح رئيس جمعية السكلر البحرينية زكريا الكاظم أن هذه هي الحالة 17 منذ مطلع العام، فبسبب مضاعفات السكلر تُوفي هذا الشاب في قسم العناية المركزة ظهر الأمس، عن عمر ناهز 38 عاما تقريبا.

وبهذه الوفاة، وثقت جمعية السكلر البحرينية 17 حالة وفاة بين مرضى السكلر منذ مطع العام 2017، بينها 5 إناث، فيما تصدر شهر مارس/آذار 2017 القائمة بتسجيل خمس وفيات، تلاه شهر مايو/أيار بـ 4 وفيات، اثنتان منها لذكور ومثلها لإناث.

وبينت السجلات الصادرة عن الجمعية أن فبراير الماضي هو الشهر الوحيد الذي لم تسجل فيه وفيات بين مرضى السكلر البحرينيين، بينما سجل سبتمبر/أيلول الجاري ثلاث حالات وفاة، كانت الأولى لمريض من قرية البلاد القديم بتاريخ 5 سبتمبر، والضحية الأخرى المريض أحمد الكربابادي إثر تدهور وضعه الصحي في أثناء تلقيه العلاج في مركز أمراض الدم الوراثية، نقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وأخيرا الشاب علاء مهدي من منطقة البلاد القديم الذي توفي يوم أمس الثلاثاء 19 سبتمبر.

وتشير أحدث الأرقام الصحية إلى تصدر المحافظة الشمالية حجم إصابة قاطنيها بالسكلر الذين يشكلون 60% من مجمل المرضى المترددين على المراكز الصحية التابعة للمحافظة، تليها المحافظة الجنوبية بالمرتبة الثانية باحتوائها على 20% من مرضى السكلر المسجلين بالسجلات الصحية، بينما يوجد بمحافظة العاصمة 13%، وتحتوي محافظة المحرق على 7% من مرضى السكلر فقط، وهي النسبة الأقل.