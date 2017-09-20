توجيه تهمة التجمهر للناشطة فريدة غلام ومنعها من السفر

2017-09-20 - 1:35 م

مرآة البحرين: وجهت النيابة العامة (الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017) تهمة التجمهر لعضو اللجنة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، الناشطة فريدة غلام، كما أبلغتها بقرار منعها من السفر.

وخلال التحقيق وجهت النيابة العامة لغلام تهمة التجمهر في بلدة البلاد القديم، وهي التهمة التي نفتها.

وغلام هي زوجة القيادي البارز في المعارضة إبراهيم شريف، وشاركت سابقاً في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن الوفد الأهلي البحريني.

وتعاقب السلطات النشطاء بفرض حظر السفر عليهم، كي لا يتمكنوا من المشاركة في الفعاليات الدولية، وخصوصا أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وخلال افتتاح الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017)، انتقد المفوض السامي الأمير زيد بن رعد ملاحقة السلطات البحرينية للنشطاء وفرض حظر السفر عليهم.