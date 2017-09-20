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إيران تقول تعليقات ترامب في الأمم المتحدة "مخزية وتتسم بالجهل"
2017-09-20 - 1:57 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية للأنباء إن إيران نددت بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة بوصفها "مخزية وتتسم بالجهل" وقالت إن كلمته يوم الثلاثاء تظهر افتقاره للمعلومات بشأن معركة طهران ضد الإرهاب.
ونسبت الوكالة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله "تصريحات ترامب المخزية والتي تتسم بالجهل والتي تجاهل فيها معركة إيران ضد الإرهاب تنم عن نقص معرفته وقلة وعيه".
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