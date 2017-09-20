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ماكرون لترامب: اتفاق إيران النووي جيد ومن لا يحترمه لا يتسم بالمسؤولية
2017-09-20 - 2:05 م
مرآة البحرين (رويترز): انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء ودافع بشدة على الاتفاق النووي الإيراني "الجيد" قائلا إن أولئك الذين لا يحترمونه لا يتسمون بالمسؤولية.
وقال ماكرون "سيكون التخلي عنه خطأ جسيما وعدم احترامه أمرا غير مسؤول لأنه اتفاق جيد ضروري لإحلال السلام في وقت لا يمكن فيه استبعاد حدوث حريق جهنمي".
وأضاف ماكرون أنه أوضح ذلك لترامب وللرئيس الإيراني حسن روحاني عندما التقى بهما يوم الاثنين.
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