النيابة تتهم رئيس البحرينية للشفافية بالتجمهر في الدراز وتمنعه من السفر

2017-09-20 - 2:10 م

مرآة البحرين: وجهت النيابة العامة (الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017) تهمة التجمهر لرئيس الجمعية البحرينية للشفافية، السيد شرف الموسوي، وأبلغته بمنعه من السفر.

وقال نشطاء أن النيابة العامة اتهمت الموسوي بالتجمهر في الدراز، لتبرير خطوة منعه من السفر.

وتعاقب السلطات النشطاء بفرض حظر السفر عليهم، كي لا يتمكنوا من المشاركة في الفعاليات الدولية، وخصوصا أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وخلال افتتاح الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2017)، انتقد المفوض السامي الأمير زيد بن رعد ملاحقة السلطات البحرينية للنشطاء وفرض حظر السفر عليهم.