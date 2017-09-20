السعودية ترفع الحجب عن تطبيقات توفر الاتصالات بالانترنت

يعد الشعب السعودي بين أكبر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم وتشكل الانترنت متنفسا محدودا لحرية التعبير في المملكة المحافظة

2017-09-20 - 5:16 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أكدت السلطات السعودية الاربعاء انها ستقوم برفع الحجب عن تطبيقات تتيح الاتصالات عبر الإنترنت وسط انتقادات جديدة للمملكة إزاء إجراءاتها الرقابية.

وذكر بيان حكومي ان التطبيقات المستوفية للمتطلبات التنظيمية والتي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبد الانترنت "ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات" وذلك في خطة تهدف الى تعزيز الثقة بقطاع الأعمال فيما تنتقل المملكة الى حقبة ما بعد الاعتماد على النفط.

وأضاف أن من هذه التطبيقات فيس تايم وسناب تشات وسكايب ولاين وتليجرام وتانقو.

وقال البيان ان "اتاحة الاتصالات عبر الانترنت ستخفض التكلفة التشغيلية وتحفز المقاولة الرقمية"، مضيفا أن القرار يأتي "تماشيا مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"

وقال البيان ان "الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه".

ويأتي الاعلان عن رفع الحجب بعد يوم على هجوم قناة الجزيرة على تطبيق سناب تشات لحجبه القناة القطرية عن مستخدميه في السعودية بناء على طلب المملكة.

وقطعت كل من السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو في أسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ عقود.

وأغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر فيما أمرت الدول الأربع مواطنيها بمغادرة الإمارة وأغلقت مجالاتها الجوية والبحرية أمام الطائرات والسفن القطرية.

وتتهم الدول الاربع المقاطعة الدوحة بدعم المتطرفين والتقارب من ايران، وتطالبها بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية الضخمة.

ودانت الشبكة الحجب وقالت في بيان انه "من المؤسف ان منصة اتصال اجتماعية تحظر مواد اعلامية رضوخا لضغوط السلطات السعودية"، معتبرة ان الخطوة تشكل "تعديا على حقوق الصحافيين (...) لنقل المعلومات وتغطية الاحداث حول العالم".

والسعوديون بين أكبر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم وتشكل الانترنت متنفسا محدودا لحرية التعبير في المملكة المحافظة.