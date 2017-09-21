ترامب يقول إنه توصل لقرار بشأن اتفاق إيران ويمتنع عن الإفصاح عنه

2017-09-21 - 2:52 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه توصل لقرار بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والقوى العالمية لكنه امتنع عن الإفصاح عن القرار.

وردا على سؤال من الصحفيين قال ترامب "توصلت إلى قرار".

وإذا لم يشهد ترامب في أكتوبر تشرين الأول بأن إيران تلتزم بالاتفاق فسيكون أمام الكونجرس الأمريكي 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق.