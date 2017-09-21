2017-09-21 - 2:54 م

مرآة البحرين (رويترز): قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري يوم الأربعاء إنه ينبغي أن تلقى الولايات المتحدة "ردودا موجعة" من جانب إيران بعد الانتقاد الحاد الذي وجهه رئيسها دونالد ترامب لطهران في الأمم المتحدة.

وفي أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء وصف ترامب إيران بأنها "نظام دكتاتوري فاسد" واتهمها بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط. كما أنه لمح إلى أنه ربما لن يصدق على الاتفاق عندما تنقضي مهلة مراجعته في منتصف أكتوبر تشرين الأول.

ونقل موقع (سباه نيوز) التابع للحرس الثوري عن جعفري قوله "اتخاذ موقف حاسم حيال ترامب هو مجرد بداية الطريق".

وأضاف "المهم استراتيجيا هو أن تلقى أمريكا مزيدا من الردود الموجعة فيما يتعلق بالإجراءات والسلوك والقرارات التي ستتخذها إيران في الشهور المقبلة".

وخلال الشهور القليلة الماضية تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج وتبادل البلدان الاتهامات بإجراء مناورات استفزازية بالزوارق الحربية.

وحث جعفري الرئيس الإيراني حسن روحاني على توجيه رد حاسم إلى ترامب خلال خطابه في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

ونقل موقع سباه نيوز عن جعفري قوله "في ظل الهزائم المتوالية والمنهكة التي عانى منها الأمريكيون في المنطقة على يد إيران فإنه من الطبيعي أن ينهار جهازهم العصبي وترابط أفكارهم".