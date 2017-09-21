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مسؤول إيراني: مستعدون لكل السيناريوهات إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي
2017-09-21 - 3:01 م
مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول إيراني كبير لرويترز يوم الأربعاء إن إيران مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة إذا انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع بين طهران وست قوى كبرى في 2015.
وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه "إيران مستعدة لأي سيناريوهات محتملة إذا انسحب ترامب من الاتفاق. يشمل هذا الاستئناف الفوري لأنشطتها النووية التي قيدها الاتفاق".
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