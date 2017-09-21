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أمريكا "تعارض بشدة" استفتاء استقلال أكراد العراق
2017-09-21 - 3:08 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة "تعارض بشدة" الاستفتاء المقرر على استقلال أكراد العراق وتحث الزعماء الأكراد العراقيين على الدخول في مفاوضات مع الحكومة العراقية بدلا من ذلك.
وأضافت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في بيان "تعارض الولايات المتحدة بشدة الاستفتاء على استقلال حكومة إقليم كردستان العراق المقرر في 25 سبتمبر".
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