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موجيريني: كل الأطراف ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني
2017-09-21 - 3:15 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني يوم الأربعاء إن كل أطراف الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى العالمية ملتزمة به.
وأضافت موجيريني في الأمم المتحدة بعد اجتماع للأطراف الموقعة على الاتفاق عام 2015 أنه ينبغي التعامل مع أي قضية خارج إطار الاتفاق النووي في محفل مختلف.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة التي شككت في قيمة الاتفاق وافقت على أن إيران ملتزمة تماما به.
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