ماكرون: لم أفقد الأمل في إقناع ترامب بتغيير رأيه في الاتفاق الإيراني

2017-09-21 - 3:17 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لم يفقد الأمل بعد في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير رأيه في الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

لكن ماكرون أقر بأن الاتفاق الذي جرى توقيعه في 2015 ليس كافيا.

وقال "هل يكفي الاتفاق؟ لا ليس كافيا في ضوء تطور الوضع الإقليمي وتنامي الضغوط التي تمارسها إيران على المنطقة وفي ضوء... زيادة النشاط الإيراني على المستوى الباليستي منذ الاتفاق".