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إبعاد حسين أبا القاسم خارج البلاد بعد قضائه حكما بالسجن عامين
حسين أبا القاسم يتوسط أخويه محمد وعلي فخراوي احتفالا بتفوقه العلمي
2017-09-21 - 4:35 م
مرآة البحرين (خاص): أبعدت السلطات البحرينية الخميس (21 سبتمبر/ أيلول 2017) حسين أبا القاسم (20 عاما) خارج البلاد بعد قضائه حكما بالسجن لمدة عامين.
حسين المولود في البحرين لأم بحرينية تم إبعاده من البلاد بحجة الإقامة غير الشرعية.
وتعتقل السلطات الأخوين غير الشقيقين لحسين محمد وعلي فخراوي، الذين اتهمتهما السلطات بالانضمام لخلية إرهابية (قروب البسطة)، على خلفية نشاطهما السياسي.
وتعيش والدتهم لوحدها بعد اعتقال الاثنين (محمد وعلي) وإبعاد الآخرين (حسين وحسن) خارج البلاد.
وكان من المفترض أن يمثّل أبا القاسم البحرين في مسابقة علمية في البرازيل قبل اعتقاله.
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