روحاني: أزمات سوريا واليمن والبحرين ليس لها أي حل عسكري

2017-09-22 - 1:08 م

مرآة البحرين: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أزمات سوريا واليمن والبحرين ليس لها أي حل عسكري، داعياً بسرعة إلى وقف العنف وقبول آراء الشعب.

وفي كلمة له بالأمم المتحدة قال الرئيس الإيراني أنه "في عالم اليوم بات سلام وأمن واستقرار وتطور الدول متداخلا ببعضه البعض" مضيفاً "لايمكن أن تعاني الدول بما فيها اليمن وسوريا والعراق والبحرين وأفغانستان وميانمار والكثير من المناطق الأخري من وطأة الفقر والحرب والصراع فيما يظن البعض أنه قادر على الاحتفاظ بأمنه ورفاهه وتنميته على الأمد البعيد".

وأكمل "إن انعدام الاستقرار والنزعات العنفية في منطقتنا زادت حدة بتدخل القوي الخارجية وهي ذات القوى التي تعمل اليوم علي اتهامنا بانعدام الأمن وذلك بهدف المزيد من التدخل وبيع المزيد من أسلحتها الفتاكة".

وختم بالقول "إنني أعلن بكل صراحة أن التدخل الأجنبي ومحاولة تقرير مصير شعوب المنطقة لن يؤدي إلا إلى اتساع نطاق الأزمات وإن الأزمات في سوريا واليمن والبحرين ليس لها أي حل عسكري وإنها ستنتهي بوقف العنف وقبول آراء الشعب" على حد وصفه.