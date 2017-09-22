وزير الخارجية البحريني: كلام الرئيس الإيراني غير مقبول

2017-09-22 - 1:12 م

مرآة البحرين: انتقد وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة ما جاء علي في كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن البحرين، مؤكدا أن ما قاله غير مقبول، وأنه سيتم الرد عليه.

وشدد الوزير البحريني في لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية على أن طهران يجب أن تتوقف عن التدخل في شؤون المملكة ودول الجوار، مضيفاً "إن آثار التدخلات الإيرانية في البحرين موجودة وأن حجم المتفجرات التي تم ضبطها في المملكة والقادمة من إيران يؤكد ذلك، لافتا إلى أنهم يعيثون فسادا في المنطقة".

وأردف قائلاً "لا نرفض الحوار مع إيران ولكنه حدد ثلاث نقاط أساسية لقيام أي حوار مع إيران وهي أن تتوقف طهران عما يعرف بتصدير الثورة وكذا التوقف عن الهيمنة المذهبية وعدم اعتبار أن كل إنسان شيعي تابع للولي الفقيه، والنقطة الثالثة هي التوقف عن التدخل في شؤون دولنا، وغير ذلك فإن دفاعاتنا مستعدة وأمننا منتبه لكل ما يأتي لنا من إيران" على حد قوله.