البحرين تعتقل مدوّنة طلبت مساعدة الصليب الأحمر في علاج أخيها المعتقل
2017-09-23 - 1:21 ص
مرآة البحرين (خاص): اعتقلت السلطات البحرينية المدونة روان صنقور من مقر عملها، وذلك على خلفية نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوقفت النيابة العامة صنقور 30 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لها تهمة التواصل مع منظمات خارجية.
وطلبت صنقور من منظمة الصليب الأحمر الدولي المساعدة في ضمان علاج أخيها المعتقل علي صنقور.
ويعاني علي من كسور في منطقة الحوض والرجل نتجت عن الهجوم العنيف من قبل قوات خاصة على السجن 10 مارس/ آذار 2015. ومنذ ذلك الحين لم يحصل على علاج يساعده على الحركة بدون عكازات.
الناشط الحقوقي البارز يوسف المحافظة ذكر أن "المعتقلة روان صنقور (...) تم التحقيق معها حول مراسلتها مع الصليب الأحمر بخصوص أخيها"، مشيرا إلى أنها تقبع في غرفة منعزلة عن بقية المعتقلات في سجن مدينة عيسى للنساء"
وفي الوقت الذي أكد فيه أن "إدارة السجن تضيق عليها" قال إن روان صنقور تعرضت للتهديد وتم التحقيق معها دون محامي".
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