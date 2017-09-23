منع إحياء عاشوراء في سجن الحوض الجاف يتسبب في هتافات وإضراب عن الطعام

2017-09-23 - 6:07 م

مرآة البحرين (خاص): تسبب منع إدارة سجن الحوض الجاف للمعتقلين الموقوفين من إحياء عاشوراء في رفع هتافات غاضبة ومنددة.

من جانبها استدعت إدارة الحوض الجاف قوات مكافحة الشغب بهدف السيطرة على غضب الموقوفين السياسيين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام استمر لمدة يومين منذ دخول شهر محرم.

وفكّ المعتقلون الإضراب ظهر اليوم السبت بعد وعود من إدارة السجن بفتح الزنازين والسماح لهم بإحياء عاشوراء في العنابر بدءاً من يوم الخامس من شهر محرم والسماح لرجال الدين بالتنقل بين الزنازين للقراءة الحسينية.