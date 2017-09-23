» أخبار
منع إحياء عاشوراء في سجن الحوض الجاف يتسبب في هتافات وإضراب عن الطعام
2017-09-23 - 6:07 م
مرآة البحرين (خاص): تسبب منع إدارة سجن الحوض الجاف للمعتقلين الموقوفين من إحياء عاشوراء في رفع هتافات غاضبة ومنددة.
من جانبها استدعت إدارة الحوض الجاف قوات مكافحة الشغب بهدف السيطرة على غضب الموقوفين السياسيين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام استمر لمدة يومين منذ دخول شهر محرم.
وفكّ المعتقلون الإضراب ظهر اليوم السبت بعد وعود من إدارة السجن بفتح الزنازين والسماح لهم بإحياء عاشوراء في العنابر بدءاً من يوم الخامس من شهر محرم والسماح لرجال الدين بالتنقل بين الزنازين للقراءة الحسينية.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-09-24صحف بحرينية وخليجية وحسابات موثقة نشرت 519 مادة إعلامية تحرض على المعارضة
- 2017-09-23الوفاق تعزي بذكرى عاشوراء وتندد باستمرار السلطات في الاعتداء على المظاهر الدينية
- 2017-09-23الجعفرية: إتمام تسجيل 312 مضيفا لموسم عاشوراء
- 2017-09-23فواز بن محمد يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم بأسبانيا
- 2017-09-23الإسكان ترفض السماح للمنتفعين من الخدمات الإسكانية بتركيب أبراج شركات الاتصالات
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus