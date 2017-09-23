الوفاق تعزي بذكرى عاشوراء وتندد باستمرار السلطات في الاعتداء على المظاهر الدينية

2017-09-23 - 6:09 م

مرآة البحرين: عزت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد، بذكرى عاشوراء، منددة باستمرار السلطات في الاعتداء على مظاهر عاشوراء.

وفي بيان لها (الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017) حيت الوفاق "جماهير أمتنا الذين يستنفرون كل طاقاتهم في إحياء هذه الذكرى العظيمة" مؤكدة على ضرورة الحضور الحاشد في الحسينيات والمواكب والفعاليات العاشورائية.

وأضافت "تمر هذه الذكرى وقائدنا سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم محاصر وتحت الإقامة الجبرية من قبل النظام، أبنائنا ونسائنا في سجون النظام بأعداد كبيرة، وتتعرض كل مؤسساتنا وحسينياتنا وفعالياتنا إلى القمع والاستهداف وكل ذلك يزيدنا إصراراً وعزماً على الاستمرار بكل قوة حتى تتحقق مطالبنا وعزتنا وكرامتنا".

ودانت الوفاق استمرار النظام البحريني "بتكرار ذات التعديات على المظاهر الدينية الخاصة بموسم عاشوراء"، معتبرة أن هذا السلوك يمثل "سياسة ممنهجة وأصبح سمة ثابتة في كل عام مما يشكل إمعاناً في محاربة الحريات الدينية وحرية المعتقد وتستهدف بذلك مكون رئيسي من المكونات الإسلامية في البلاد بما يخالف الدستور والمواثيق الدولية، وهو ما يعكس حجم العزلة بين الحكم والشعب".

وأكملت "في الوقت الذي يسوق فيه النظام للشعارات الفضفاضة داخليا وخارجيا وعبر افتتاح مؤسسات وإرسال وفود تتحدث عن احتضان البحرين للتسامح الديني، تشهد عدة مناطق في البحرين استمرار السلطة لسياسة الاضطهاد الطائفي والتعصب العنصري، حيث تم تسجيل 43 انتهاكا للمظاهر العاشورائية، من بينها التعدي على الرايات واليافطات العاشورائية والمضائف في 15 منطقة، والاستدعاء أو الاعتقال التعسفي لتسعة عشر مواطنا من بينهم مسؤولين في الحسينيات وأهالي والإفراج عنهم لاحقا".

وختمت جمعية الوفاق بيانها بالقول "إنّ البحرينيون يمارسون إحياء هذه الشعائر الدينية في المواسم الدينية منذ مئات السنين وقبل نشوء الدولة الحديثة في البحرين ومجيء العائلة الحاكمة، وهو الأمر الذي عمد المشرع المحلي إلى تخصيص مواد لحماية هذا الحق في نصوص صريحة وذلك بالتعاقب في دستور 1973 وغيره، إلا أنّ الدولة عمدت إلى تحويل هذا الحق إلى أحد أوراق الانتقام السياسي من المكون الشيعي في البحرين" على حد قولها.