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الإمارات تقول إن إيران تنتهك روح الاتفاق النووي
2017-09-23 - 6:12 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة إنها تعتبر أن إيران تنتهك روح الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين الجمهورية الإسلامية وقوى عالمية.
وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للجمعية العامة للأمم المتحدة "بالرغم من مرور عامين على الاتفاق النووي الإيراني إلا أنه لا يوجد أي مؤشر على تغيير إيران لسلوكها العدائي في المنطقة أو حتى الرغبة في التخلي عن طموحاتها النووية إذ تواصل إجراء المزيد من التجارب الصاروخية في انتهاك صارخ لروح الاتفاق النووي".
وأضاف "نؤيد إثر ذلك زيادة الرقابة على البرنامج النووي ومواصلة تقييم الاتفاق وشروطه".
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