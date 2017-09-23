مبعوث أمريكي: الكويت تستضيف في مطلع 2018 مؤتمرا لإعادة إعمار العراق

2017-09-23 - 6:22 م

مرآة البحرين (رويترز): قال المبعوث الأمريكي إلى التحالف المناهض لتنظيم داعش بريت مكجورك يوم الجمعة إن الكويت سوف تستضيف في مطلع العام القادم مؤتمرا لإعادة إعمار العراق.

وأضاف للصحفيين أن قواعد الاشتباك مع روسيا والتي تهدف لتجنب الصراعات في سوريا لم تتغير عن الترتيبات السابقة.