» الخليج
مبعوث أمريكي: الكويت تستضيف في مطلع 2018 مؤتمرا لإعادة إعمار العراق
2017-09-23 - 6:22 م
مرآة البحرين (رويترز): قال المبعوث الأمريكي إلى التحالف المناهض لتنظيم داعش بريت مكجورك يوم الجمعة إن الكويت سوف تستضيف في مطلع العام القادم مؤتمرا لإعادة إعمار العراق.
وأضاف للصحفيين أن قواعد الاشتباك مع روسيا والتي تهدف لتجنب الصراعات في سوريا لم تتغير عن الترتيبات السابقة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-09-23وكالة الإعلام الروسية: الملك سلمان يزور روسيا مطلع الشهر القادم
- 2017-09-23اتفاق عراقي إيراني تركي على إجراءات مضادة لاستفتاء كردستان
- 2017-09-23البرزاني: الأكراد مستعدون لدفع أي ثمن مقابل الحرية
- 2017-09-23في تحد لترامب.. إيران تقول إنها ستعزز قدراتها الصاروخية
- 2017-09-23العربية: السعودية ستطبق قانونا جديدا للإفلاس في مطلع 2018
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus