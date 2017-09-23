البرزاني: الأكراد مستعدون لدفع أي ثمن مقابل الحرية

2017-09-23 - 6:31 م

مرآة البحرين (رويترز): رفض مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق الضغوط الدولية لإلغاء الاستفتاء على استقلال الإقليم المقرر تنظيمه يوم الاثنين وقال إن الأكراد مستعدون "لدفع أي ثمن مقابل الحرية".

أدلى البرزاني بهذا التصريح خلال تجمع في أربيل عاصمة الإقليم ردا على بيان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر الأربعاء وعبر عن القلق بشأن تأثير الاضطرابات المحتملة على العراق نتيجة للاستفتاء.