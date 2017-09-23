» الخليج
البرزاني: الأكراد مستعدون لدفع أي ثمن مقابل الحرية
2017-09-23 - 6:31 م
مرآة البحرين (رويترز): رفض مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق الضغوط الدولية لإلغاء الاستفتاء على استقلال الإقليم المقرر تنظيمه يوم الاثنين وقال إن الأكراد مستعدون "لدفع أي ثمن مقابل الحرية".
أدلى البرزاني بهذا التصريح خلال تجمع في أربيل عاصمة الإقليم ردا على بيان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر الأربعاء وعبر عن القلق بشأن تأثير الاضطرابات المحتملة على العراق نتيجة للاستفتاء.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-09-23وكالة الإعلام الروسية: الملك سلمان يزور روسيا مطلع الشهر القادم
- 2017-09-23اتفاق عراقي إيراني تركي على إجراءات مضادة لاستفتاء كردستان
- 2017-09-23في تحد لترامب.. إيران تقول إنها ستعزز قدراتها الصاروخية
- 2017-09-23العربية: السعودية ستطبق قانونا جديدا للإفلاس في مطلع 2018
- 2017-09-23مبعوث أمريكي: الكويت تستضيف في مطلع 2018 مؤتمرا لإعادة إعمار العراق
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus