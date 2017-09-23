اتفاق عراقي إيراني تركي على إجراءات مضادة لاستفتاء كردستان

2017-09-23 - 6:34 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الخارجية العراقية يوم الخميس إن العراق وإيران وتركيا اتفقوا على دراسة إجراءات ضد إقليم كردستان العراق بسبب استفتاء مزمع على الاستقلال.

وفي بيان مشترك عبّر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيراه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود تشاووش أوغلو عن قلقهم من أن يعرض الاستفتاء المكاسب التي حققها العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية للخطر ومن احتمال اندلاع نزاعات جديدة في المنطقة.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية العراقية على موقعها الإلكتروني "الاستفتاء لن يكون مفيدا للأكراد أو لحكومة إقليم كردستان. واتفق المجتمعون على اتخاذ إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم".

ولم يتضمن البيان، الذي أعقب اجتماعا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي تفاصيل عن الإجراءات المحتملة لكنه أشار إلى "ضرورة تضافر الجهود الدولية لإقناع حكومة إقليم كردستان بإلغاء الاستفتاء" مضيفا أن الوزراء وجهوا "دعوتهم إلى المجتمع الدولي لأن يأخذ دوره بشأن ذلك".

وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفرض عقوبات على إقليم كردستان العراق، وتجري القوات التركية تدريبات عسكرية على مقربة من الحدود.

وتخشى حكومة بغداد المركزية وجيران العراق والقوى الغربية أن يقسم الاستفتاء البلاد ويشعل صراعا إقليميا أوسع بعدما تعاون العرب والأكراد لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من معقله في الموصل.

وقال البيان إن الوزراء الثلاثة "أكدوا على عدم دستورية الاستفتاء الذي تنوي حكومة إقليم كردستان العراق إجراءه لأنه ‏سيتسبب بصراعات في المنطقة يكون من الصعب احتواؤها".

لكن الأكراد عبروا عن تصميمهم على المضي قدما في الاستفتاء الذي قد يطلق، رغم أنه غير ملزم، عملية الانفصال عن بلد يعاني بالفعل انقسامات طائفية وعرقية.

وقال البيان إن الوزراء الثلاثة أكدوا "التزامهم القوي بالحفاظ على ‏وحدة العراق السياسية وسلامة أراضيه".

وقدمت تركيا موعد اجتماع لمجلس الوزراء وآخر لمجلس الأمن القومي بشأن الاستفتاء إلى يوم الجمعة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم يوم الخميس إن البرلمان سيجتمع يوم السبت أيضا لمناقشة الاستفتاء في جلسة استثنائية.