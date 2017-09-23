وكالة الإعلام الروسية: الملك سلمان يزور روسيا مطلع الشهر القادم

2017-09-23 - 6:37 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الخميس إن من المتوقع أن يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز روسيا.

ونقلت الوكالة في وقت سابق عن مصدر قوله إن الزيارة مزمعة في الفترة من الرابع حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول.