صحف بحرينية وخليجية وحسابات موثقة نشرت 519 مادة إعلامية تحرض على المعارضة

الصحف البحرينية التابعة للحكومة لا تتوقف عن بث الكراهية

2017-09-24 - 12:05 ص

مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه رصد 519 مادة إعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية في أغسطس، وذلك من خلال متابعة ماينشر في 4 صحف بحرينية رسمية وخليجية وحسابات موثقة على مواقع التواص الاجتماعي.

وقال إن صحف بينها عكاظ، الشرق الأوسط السعوديتين استغلوا الأزمة الخليجية مع قطر والتفسير الفضفاض لمفهوم الإرهاب في تشويه صورة المعارضة الوطنية في البحرين عبر الإعلام الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المنتدى إلى أنّه تم ملاحظة أنّ بعض المواد الإعلامية التي تساعد في التحريض على الكراهية أو تحتوي على معلومات مغلوطة ضد المعارضة تكون في صياغة شبه مشتركة في أغلب الصحف الخليجية، موضحا بأنّه تم رصد 42 مادة اعلامية في الصحف الخليجية والعربية خاصة بحملة التحريض ضد زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان.

وأوضح: "لقد تم رصد 306 مادة اعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والانستغرام) بينها حسابات لشخصيات رسمية وكتاب صحفيين".