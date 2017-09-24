2017-09-24 - 10:36 ص

مرآة البحرين: أكد وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أن هيئة الكهرباء والماء خصصت خدمة الرسائل النصية القصيرة إلى المشتركين المسجلة أرقام هواتفهم في حساباتهم للتنويه إلى أن قارئ العداد لم يتمكن من قراءة العداد؛ كي يبادروا بتسجيل قراءة عداداتهم.

وبيّن الوزير في تصريح لـصحيفة الأيام المحلية، أن الهيئة تعمل الآن على تركيب العدادات الذكية، وهي عدادات تسمح بقراءة الاستهلاك الحقيقي عن بعد، وبذلك تتجنب القراءات التقديرية.

وقال وزير الكهرباء والماء أن الهيئة تتخذ تدابير عدة لتجنب القراءة التقديرية، إذ أتيحت الفرصة أمام المشتركين لإمكانية تسجيل قراءة عدادي الكهرباء والماء من خلال تخصيص خطوط هاتفية في مركز الاتصالات التابع للهيئة، أو من خلال دخول موقع الهيئة الإلكتروني. وأوضح ميرزا أنه خصص خط هاتفي خاص يمكن لأي مشترك إدخال قراءة العداد الخاص بمنزله أو محله، كما يمكن له تسجيل قراءة العداد بالحضور الشخصي أو إرسالها عبر الفاكس، وهذه البدائل وفرت في حال تعذر تسجيل القراءة لأي ظرف؛ من أجل الحد من ظاهرة تسجيل القراءات التقديرية لعدادات الكهرباء والماء.

وعن شكاوى بعض المشتركين حول القراءات التقديرية، قال: نود أن نبين أن قارئي عدادات الكهرباء والماء يحرصون على تسجيل القراءة بدقة باستخدام أحدث التقنيات التي زُودوا بها، والقصور قد يحدث خارجا عن إرادة هيئة الكهرباء والماء والموظف نفسه؛ نتيجة قيام بعض المشتركين بإحكام صناديق العدادات وقفلها بحيث يتعذر فتحها، أو أن يكون المستهلك خارج المنزل.

وتابع: في تلك الحالات يضطر قارئ العداد إلى ترك البطاقة الصفراء كي يقوم المشترك بنفسه بتسجيل القراءة وإرسالها إلى إدارة خدمات المشتركين لاعتمادها في الحساب.

وفيما يتعلق بشكوى بعض المشتركين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والماء نتيجة للقراءة التقديرية، قال: نطمئن جميع المشتركين أن هيئة الكهرباء والماء تقوم بتعديل المبالغ المرصودة في الحساب بأثر رجعي حال رصد القراءة الصحيحة في الحساب.

وأضاف: نرجو من جميع المشركين التعاون مع الهيئة في العمل على تسهيل مهمة موظف الهيئة وتمكينه من تسجيل ورصد قراءة عدادات الكهرباء والماء، أو تزويد الهيئة بالقراءة الفعلية عبر البدائل التي أشارت إليها، حتى تصلهم فواتير الكهرباء والماء بقراءات حقيقية.