وزير الخارجية يلتقي أعضاء اللجنة الأمريكية اليهودية

2017-09-24 - 1:00 م

مرآة البحرين: التقى وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع أعضاء اللجنة الأمريكية اليهودية، وذلك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك ، حيث تم استعراض مسار تطور العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل الارتقاء بها في كافة المجالات بما يعزز مصالح البلدين، كما تم التطرق إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.