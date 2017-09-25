ملك البحرين يصادق على تعديلات قانون المعاقين

2017-09-25 - 12:16 م

مرآة البحرين: صادق ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة علي تعديلات قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث أصدر قانونا رقم 35 لسنة 2017 بتعديل بعض حكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، جاء فيه:

المادة الأولى: تستبدل عبارة (ذوي الإعاقة) بكلمة (المعاقين) في عنوان القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وأينما وردت في هذا القانون.

كما تستبدل عبارة (لذوي الإعاقة) بكلمة (للمعاقين)، وتستبدل عبارة (الشخص ذي الإعاقة) بكلمة (المعاق)، وتستبدل عبارة (للشخص ذي الإعاقة) بكلمة (للمعاق)، كما تستبدل عبارة (ذوو الإعاقة) بكلمة (المعاقون)، وذلك أينما وردت في القانون المشار إليه.

المادة الثانية: تستبدل عبارة (من ذوي الإعاقة) بكلمة (المعاقة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (5)، وبكلمة (معاق) الواردة في المادة (6)، وتستبدل عبارة (شخص من ذوي الإعاقة) بكلمة (معاق) الواردة في المادة (10)، كما تستبدل عبارة (شخصا من ذوي الإعاقة) بكلمة (معاقا) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (5) والمادة (11) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.