حملة إلكترونية لمقاطعة شراء الأسماك اليوم وغدا بسبب ارتفاع أسعارها

2017-09-25 - 12:23 م

مرآة البحرين: أطلقت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حملة شعبية حملت عنوان «خلّوها تخيس»، تدعو المواطنين والمقيمين إلى العزوف عن شراء الأسماك بالأسواق وتركها تتعفن، نتيجة للزيادة غير المبررة في أسعارها، ابتداءً من اليوم الإثنين ولغاية يوم غد الثلاثاء.

في المقابل أوضح الجزاف حسين «أبو آية» أن شح المعروض من الأسماك المحلية بالسوق بسبب ارتفاع درجة الحرارة أسهم في ارتفاع أسعارها، لافتًا إلى أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها مع تحسن حالة الطقس بداية أكتوبر المقبل.

وحول أسعار الأسماك، أشار إلى أن سعر كيلو الصافي يصل إلى 5 دنانير وأحيانا إلى 5 دنانير ونصف، والهامور يتراوح سعره بين 6 إلى 7 دنانير، والشعري بـ4 دنانير، لافتًا إلى أن السمك البحريني يغطي 30% من السوق المحلي، بينما تستورد البحرين بقية احتياجاتها من أسواق خارجية، أبرزها السوق السعودي.

وأثار ارتفاع أسعار السمك استياء المواطنين البحريني، الذين لم يجدوا مبررًا مقنعًا لهذا الارتفاع، وبحسب إحصائية حكومية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ارتفع التضخم في البحرين خلال شهر أغسطس الحالي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2016 بنسبة 2%، ومن أهم المجموعات التي أسهمت في هذا الارتفاع مجموعة الطعام والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 2.9%، بالإضافة إلى مجموعة المسكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7%.