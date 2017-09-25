الجعفرية تدشن خدمات نقل المعزين في العاصمة المنامة

2017-09-25 - 12:26 م

مرآة البحرين: دشنت إدارة الأوقاف الجعفرية خدمات نقل المعزين في العاصمة المنامة خلال موسم عاشوراء.

وقال رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور بأن الإدارة تسعى إلى توسيع دائرة الخدمات المقدمة إلى الجمهور طوال العام ولا سيما في موسم عاشوراء، وفي هذا الإطار تم توفير أربع سيارات لنقل المعزين في داخل العاصمة ضمن حزمة الخدمات التي تنفذها الإدارة، حيث تتوافد أعداد حاشدة من المشاركين في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

وأشار آل عصفور بان خدمة نقل المعزين التي يشرف عليها قسم خدمات الصيانة تركز خصوصاً على نقل المسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال داخل مسار العزاء ومن وإلى منافذ المنامة، موضحاً بأن الإدارة تتطلع إلى توسيع نطاق الخدمة في العام المقبل لتشمل نقل المعزين إلى العاصمة من مختلف مناطق البحرين وذلك للمساهمة في تخفيف الازدحام المروري الكبير الذي تشهده العاصمة بسبب الكثافة السكانية الكبيرة جدا.

وأكمل أنّ الهدف من المشروع الذي هو قيد الدراسة حالياً هو الإسهام في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز ثقافة استخدام المواصلات العامة والجماعية أسوة بالدول المتقدمة، على أن يتم تخصيص مجموعة من الخطوط التي تربط بعض المناطق بالعاصمة المنامة وفقاً للخطة المعدة بالتنسيق المشترك بين إدارة الأوقاف الجعفرية وشركات النقل العام.