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أمازون تعلن افتتاح مقرها الإقليمي في البحرين
ملك البحرين مستقبلا تريزا كارلسون نائب رئيس شركة أمازون أمس - بنا
2017-09-25 - 12:30 م
مرآة البحرين: أعلنت شركة أمازون عن افتتاح المقر الإقليمي في البحرين لخدمات الإنترنت (الحوسبه السحابية) كأول مركز إقليمي في البحرين لخدمة كل منطقه الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك خلال قمة شركة أمازون لخدمات الويب التي عقدت في فندق الفورسيزون.
وتزور تريزا كارلسون نائب الرئيس لخدمات الويب العالمية في القطاع العام ومسؤولة تطوير الاستراتيجية والعمليات والمبيعات والأعمال في موقع أمازون العالمي، البحرين حاليا للمشاركة في أسبوع التكنولوجيا.
ويوم أمس التقت كارلسون والوفد المرافق لها، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية.
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