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وزير إماراتي: تأجيل بدء العمل بمشروع القطار الخليجي 3 سنوات
2017-09-25 - 12:50 م
مرآة البحرين: كشف وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي عبدالله النعيمي عن تأجيل دول مجلس التعاون الخليجي بدء العمل بمشروع القطار الخليجي لمدة ثلاث سنوات إلى العام 2021 بدلاً من العام المقبل 2018، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الحياة السعودية.
من جانبه أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية عضو الاتحاد العربي للنقل البري بندر الجابري للصحيفة أن التأجيل سيكون إيجابياً لدول المجلس، ويأتي متماشياً مع رؤى دول المجلس التي ستحصل على أسعار منخفضة ومناسبة، مشيراً إلى أن المشروع سيمثل رافداً مهماً للسعودية، خصوصاً بعد اتضاح رؤية المملكة 2030.
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