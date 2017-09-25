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الحكومة العراقية تطالب حكومة كردستان بتسليم المواقع الحدودية والمطارات
2017-09-25 - 1:05 م
مرآة البحرين (رويترز): طالبت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان شبه المستقل بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي سيعقده الأكراد في شمال العراق يوم الاثنين.
وجاء في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة طلبت أيضا من الدول الأجنبية وقف تجارة النفط مع إقليم كردستان والتعامل مع الحكومة المركزية فيما يتعلق بالمطارات والحدود.
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