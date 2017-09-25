الحكومة العراقية تطلب من الدول الأجنبية وقف تجارة النفط مع كردستان

2017-09-25 - 1:08 م

مرآة البحرين (رويترز): حث العراق الدول الأجنبية يوم الأحد على وقف استيراد النفط الخام مباشرة من إقليم كردستان العراق وقصر التعاملات فيما يتعلق بالنفط على الحكومة المركزية.

ووردت هذه الدعوة في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجاءت ردا على خطة حكومة كردستان العراق إجراء استفتاء على الاستقلال يوم الإثنين.ويبدو أن بيان الحكومة المركزية موجه في الأساس لتركيا الدولة التي يمر منها كل النفط الخام الذي يتم إنتاجه في إقليم كردستان. ويُنقل النفط عبر خطوط أنابيب إلى ساحل تركيا المطل على البحر المتوسط لتصديره.

وقال البيان إن بغداد "تطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط".

وتعارض الحكومة العراقية دائما بيع حكومة كردستان العراق النفط الخام بشكل مستقل وحاولت في مناسبات كثيرة وقف شحنات النفط الكردي.

والخلافات القائمة منذ فترة طويلة بشأن الأرض والموارد النفطية من بين الأسباب الرئيسية التي أشارت إليها حكومة كردستان العراق في سعيها للاستقلال.

وتنتج كردستان العراق نحو 650 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقولها بما في ذلك نحو 150 ألف برميل من مناطق كركوك المتنازع عليها.

ويمثل إنتاج المنطقة 15 في المئة من إجمالي إنتاج العراق من النفط ونحو 0.7 في المئة من إنتاج النفط العالمي. وتطمح حكومة كردستان العراق إلى زيادة الإنتاج إلى أكثر من مليون برميل يوميا بحلول نهاية العقد الحالي.