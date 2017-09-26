انخفاض أسعار الأسماك 20 بالمئة بعد حملة مقاطعة

2017-09-26 - 12:31 م

مرآة البحرين: ساهمت مقاطعة شعبية نظمها مواطنون ومقيمون في تخفيض أسعار الأسماك المحلية التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه.

وفي مؤشر على تجاوب المواطنين والمقيمين مع الحملة تراجع سعر سمك الصافي بنسبة تتراوح بين 18 إلى 20%، ليصل بذلك سعر الكيلو من السمك الصافي إلى 4.5 دينار بعد أن كان سعره يوم أمس الأول يتراوح بين 5.5 و 6 دنانير، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة الأيام.

وقال أحد الجزافين أن أسباب أسباب تراجع أسعار السمك الصافي إلى انطلاق حملة المقاطعة اليوم، قائلاً «ليتواجد السمك بكثرة أولا حتى تؤثر المقاطعة على بيعه».

وأوضح أن أسعار السمك تتراجع سنوياً خلال فترة عشرة محرم بسبب كثرة توزيع الغداء في المآتم، متوقعاً أن تسجل أسعار السمك تراجعاً مع بدء الطقس في التحسن تدريجياً.

وبلغت أسعار السمك الصافي بلغ 4.5 دينار للكيلو الواحد، في حين يتراوح سعر الهامور بين 6 و 6.5 دينار للكيلو الواحد، وسعر الكنعد 6 دنانير للكيلو الواحد.