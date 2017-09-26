إنفستكورب تستحوذ على عقارات سكنية في أريزونا وفلوريدا
2017-09-26 - 12:33 م
مرآة البحرين: أعلنت إنفستكورب أمس، استحواذ ذراعه للاستثمار العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية، على ستة عقارات سكنية في أريزونا وفلوريدا، تبلغ قيمتها الإجمالية 350 مليون دولار تقريباً. وتتميز هذه العقارات بموقعها الاستراتيجي في أسواق تمتلك العديد من مقومات نمو الطلب على المجمعات السكنية المخصصة للإيجار.
وقال الرئيس التنفيذي المشارك لدى إنفستكورب محمد الشروقي «استثمرنا خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية أكثر من 1.8 مليار دولار في صفقات عقارية. ونحن على قناعة بأن الاستثمار العقاري سيلعب دوراً مهماً في دعم جهودنا المستمرة لدفع عجلة نمو البنك».
والعقارات الستة التي استحوذت عليها إنفستكورب هي (هايبوينت كلوب) و(مونتفيستا أت ويندمير)، عبارة عن مجمعين سكنيين يضمّان معاً 708 شقق سكنية. ويقع المبنيان في سوقين مختلفتين في منطقة أورلاندو الحضرية بولاية فلوريدا.
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