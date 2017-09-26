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رئيس هيئة الأركان يستقبل الملحق العسكري الأمريكي
2017-09-26 - 12:36 م
مرآة البحرين: استقبل رئيس هيئة الأركان في الجيش البحريني ذياب بن صقر النعيمي في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس الإثنين، العقيد ستيفن فسنت الملحق العسكري الأمريكي المعتمد لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء رحب سعادة رئيس هيئة الأركان بالملحق العسكري الأمريكي المعتمد لدى مملكة البحرين، مشيداً سعادته بالعلاقات القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام.
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