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العراق يرفض إجراء محادثات مع إقليم كردستان بشأن نتيجة استفتاء الاستقلال
2017-09-26 - 12:53 م
مرآة البحرين (رويترز) قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحكومة المركزية في بغداد لن تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان بشأن نتيجة الاستفتاء "غير الدستوري" على الاستقلال الذي أُجري يوم الاثنين في شمال العراق.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون العراقي ليل الاثنين "احنا غير مستعدين أن نتناقش أو نتحاور حول نتائج الاستفتاء لأنه غير دستوري وغير شرعي".
ويقول مسعود البرزاني رئيس الإقليم إن الاستفتاء غير ملزم والغرض منه أن يمثل تفويضا شرعيا للتفاوض مع بغداد والدول المجاورة بشأن انفصال المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد عن العراق.
ومن المتوقع أن تكون نتيجة الاستفتاء التصويت "بنعم" لصالح الاستقلال بأغلبية مريحة.
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