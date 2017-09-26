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الداخلية البحرينية تعلن عن مزاد لبيع مقتنيات يُعتقد أنها سرقتها من منازل معارضين
قوات الداخلية خلال تنفيذها مداهمات للمنازل في مناطق المعارضة (أرشيفية)
2017-09-26 - 6:22 م
مرآة البحرين (خاص): أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إقامتها مزاد علني (27 سبتمبر/ أيلول 2017) لبيع ما يعتقد أنها مقتنيات سرقتها قوات تابعة لها أثناء مداهمة منازل المعارضين.
وقالت الداخلية في الإعلان إنها تنوي بيع "مشغولات ذهبية وفضية، ساعات مختلفة الماركات، أجهزة كهربائية وإلكترونية، آلات تصوير متنوعة، بعض الممتلكات المتنوعة".
وليست
ويشتكي المواطنون الذين تتم مداهمة منازلهم من قبل قوات الداخلية من سرقة مقتنيات وأجهزة وأموال من منازلهم.
ولم تتوقف الداخلية عن هذا السلوك على الرغم من توثيقه في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شهدتها البلاد فبراير ومارس من العام 2011.
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