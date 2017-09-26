ملك البحرين يستقبل شيخ قبيلة آل مرة الذي جرّدته قطر من جنسيته

2017-09-26 - 9:42 م

مرآة البحرين: استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الثلاثاء (26 سبتمبر/ أيلول 2017) شيخ قبيلة آل مرة طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم المري الذي جرّدته قطر من جنسيته لاتهامه بتأييد الدول المقاطعة للدوحة.

وأشاد الملك بما أسماه "المكانة الرفيعة التي يحظى بها (طالب المري) بين القبائل العربية"، معبّرا عن "تقديره لما لقبيلة آل مرة من تاريخ عريق في دعم وحدة الشعوب الخليجية".