2017-09-27 - 12:18 م

مرآة البحرين: قال رئيس نيابة المرور حسين البوعلي إن نيابة المرور باشرت التحقيق في حادث التصادم الذي وقع في 25/‏9/‏2017 على شارع خليفة بن سلمان، والذي نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص وإحداث تلفيات بممتلكات الغير والقيادة بدون حيطة وحذر وتغيير المسار دون العناية، وقد تم استجواب المتهم قائد المركبة المتسببة بالحادث وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، وبإحالته محبوسا إلى المحكمة المختصة لما نسب إليه من جرائم القتل الخطأ واحداث تلفيات وغير ذلك من الجرائم المرورية المرتبطة وقد تحددت جلسة لنظر القضية في المحكمة المختصة بتاريخ 3/‏10/‏2017.

وأوضح شهود عيان بأن بحرينيًا كان يقود مركبة من طراز «فورد» اصطدم بمركبة أخرى من طراز «نيسان» يقودها بحريني أيضا.

ونتيجة لعدم تصالح أصحاب الحادث مع بعضهما البعض، ترجل المتسبب بالحادث وصاحب المركبة الأخرى، وشاهدان آخران من سياراتهم، بنية الصلح واستيضاح الأمور.

وفي تلك الأثناء مر بحريني يقود مركبة من طراز «فورد» و بسبب عدم العناية والانتباه أثناء القيادة، اصطدم بثلاثة أشخاص ممن كانوا في موقع الحادث، وهم صاحب المركبة من طراز «فورد» بالإضافة إلى الشاهدين، فيما نجا صاحب سيارة «نيسان» دون أي يتعرض لأي أذى يذكر، وأصيب سائق مركبة «فورد» بإصابات متفرقة.