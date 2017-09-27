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وزير الداخلية يستقبل السفير الأمريكي
2017-09-27 - 12:22 م
مرآة البحرين: استقبل وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، صباح أمس الثلثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017 ، السفير الأمريكي لدى المنامة وليام روبوك وذلك وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية.
وأضافت الوكالة أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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