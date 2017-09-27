عطلة عاشوراء من السبت حتى الإثنين

2017-09-27 - 12:27 م

مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة تعميم بشأن عطلة ذكرى عاشوراء جاء فيه:

إنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1439 هجرية، تعطل وزارات المملكة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي السبت والأحد الموافقين للثلاثين من شهر سبتمبر/أيلول والحادي من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، وحيث إن يوم السبت يقع ضمن عطلة رسمية، فيعوض عنه بيوم الاثنين الموافق للثاني من شهر أكتوبر 2017.