» أخبار
عطلة عاشوراء من السبت حتى الإثنين
2017-09-27 - 12:27 م
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة تعميم بشأن عطلة ذكرى عاشوراء جاء فيه:
إنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1439 هجرية، تعطل وزارات المملكة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي السبت والأحد الموافقين للثلاثين من شهر سبتمبر/أيلول والحادي من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، وحيث إن يوم السبت يقع ضمن عطلة رسمية، فيعوض عنه بيوم الاثنين الموافق للثاني من شهر أكتوبر 2017.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-09-27مدير شرطة العاصمة: سنتخد الإجراءات اللازمة تجاه أي ممارسات تسيء إلى عاشوراء
- 2017-09-27بالصور: قوات الأمن تستمر في الاعتداء على مظاهر عاشوراء
- 2017-09-27ناصر بن حمد يستقبل وفدا من القيادة المركزية للعمليات الخاصة التابعة للقوات الأمريكية
- 2017-09-27وزير الداخلية يستقبل السفير الأمريكي
- 2017-09-27محاكمة عاجلة للمتهم في حادث مروري أودى بحياة 3 مواطنين بعد توجيه تهمة "القتل الخطأ" له
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus