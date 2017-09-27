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ناصر بن حمد يستقبل وفدا من القيادة المركزية للعمليات الخاصة التابعة للقوات الأمريكية
2017-09-27 - 12:33 م
مرآة البحرين: استقبل قائد الحرس الملكي ناصر بن حمد، نجل ملك البحرين في مكتبه بمبنى القيادة العامة التابعة للجيش، وفدا من القيادة المركزية للعمليات الخاصة التابعة للقوات الأمريكية، بحضور سمو شقيقه خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة.
ووفق وكالة أنباء البحرين فإن ناصر بن حمد أشاد بالعلاقات القائمة والتعاون المشترك بين البحرين والولايات المتحدة وما تشهده تلك العلاقة من تطور ونماء على الصعيد العسكري، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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